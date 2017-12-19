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Рада має намір спростити умови видобутку газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада має намір спростити умови видобутку газу. Відповідний законопроект у першому читанні підтримав 231 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі процедура всіх погоджень та відведення землі в середньому триває 4 роки та включає 44 погоджень в 16 установах, що призводить до корупційних зловживань.

Документ дозволяє після завершення дослідно-промислової розробки родовищ та введення їх у промислову розробку використовувати землю на підставі договору з її власником або за погодженням із землекористувачем на період зміни їх цільового призначення та оформлення документів, які посвідчують право користування ними. Наразі не можна облаштовувати свердловину під час оформлення права на земельну ділянку.

Крім цього пропонується дозволити використовувати землі без зміни їх цільового призначення, застосовуючи механізм сервітуту. Крім цього скасовується обов'язок отримувати гірничий відвід.

Також згідно до законопроекту, об'єкти нафтогазової галузі, зокрема свердловини, трубопроводи тощо мають намір виключити з переліку об'єктів містобудівної діяльності, таким чином приберуть необхідність реєструвати їх як об'єкти містобудування.

Передбачається позбавити Державну комісію по запасах корисних копалин (ДКЗ) виключного права на проведення геолого-економічної оцінки.

Очікується, що після запровадження такої зміни в Україні можна буде імплементувати міжнародно прийняту систему оцінки запасів вуглеводнів (SPE-PRMS).

Нагадаємо, у 2018 році 5% ренти за надрокористування спрямують до місцевих бюджетів.

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