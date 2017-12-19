Рада намерена упросить условия добычи газа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада намерена упростить условия добычи газа. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержал 231 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, пока процедура всех согласований и отвода земли в среднем длится 4 года и включает 44 согласования в 16 учреждениях, что приводит к коррупционным злоупотреблениям.
Документ позволяет после завершения опытно-промышленной разработки месторождений и ввода их в промышленную разработку использовать землю на основании договора с ее собственником или по согласованию с землепользователем на период изменения их целевого назначения и оформления документов, удостоверяющих право пользования ими. Сейчас нельзя обустраивать скважину при оформлении права на земельный участок.
Кроме этого предлагается разрешить использовать земли без изменения их целевого назначения, применяя механизм сервитута. Кроме этого отменяется обязанность получать горный отвод.
Также согласно законопроекту, объекты нефтегазовой отрасли, в частности скважины, трубопроводы и т.п. намерены исключить из перечня объектов градостроительной деятельности, таким образом уберут необходимость регистрировать их как объекты градостроительства.
Предполагается лишить Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) исключительного права на проведение геолого-экономической оценки.
Ожидается, что после введения такого изменения в Украине можно будет имплементировать международно принятую систему оценки запасов углеводородов (SPE-PRMS).
Напомним, в 2018 году 5% ренты за недропользование направят в местные бюджеты.