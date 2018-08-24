Рабинович назвал пять причин, почему Украина обречена быть великой страной

"На протязі ось вже 27 років нам обіцяють, що завтра буде краще. Однак це саме "завтра" все ніяк не настане. Багато з нас зневірилися і перестали чекати, боротися. У цей святковий день я хочу підбадьорити вас і заявити, що Україна просто приречена стати великою країною. І тому є як мінімум п'ять причин ", - написав народний депутат.

Як вважає політик, перша причина - це освічені, працьовиті й талановиті люди, які здатні самостійно вирішувати будь-які проблеми.

"Головне - створити умови, щоб українці творили, працювали і жили в своїй країні, а не за кордоном", - упевнений Вадим Рабинович.

Друга причина, за його словами, - це ресурси, якими багата наша країна. Парламентарій упевнений, що в українських надрах є поклади всього, що потрібно для успішного економічного розвитку країни.

"Нам необхідно тільки розпоряджатися ними в інтересах держави і народу, а не дозволяти наживатися на них купці олігархів. Третя причина: у нас - найродючіші чорноземи. Завдяки нашій землі, ми можемо стати головними годувальниками Європи. Все, що нам потрібно, - це модернізувати агропромисловий комплекс і забезпечити його конкурентоспроможність на міжнародних ринках. А також відібрати у корпорацій розкрадену землю і створити державний земельний банк, отримуючи за свою ж землю величезні гроші з оренди ", - вважає парламентарій.

На його думку, четверта причина того, що Україна зобов'язана стати великою країною, - це колосальний промисловий потенціал, який дозволяє країні виробляти будь-які товари. Для цього є і людські, і природні ресурси, і необхідні потужності.

"Нам тільки потрібно вирвати контроль над найважливішими для економіки підприємствами з лап олігархів і повернути їх державі. Тільки так можна налагодити нормальний розвиток стратегічних галузей ", - підкреслив Вадим Рабинович.

Нарешті, п'ята причина - у України вдале розташування на Європейському континенті, яке дає країні шанс стати містком, що зв'язує Схід і Захід. Ця перевага також необхідно використовувати в інтересах держави.

"Щоб зробити це, нам у владі потрібні люди, які будуть зацікавлені в досягненні цих цілей. Нещодавно наша партія "За життя" публічно презентувала свою програму виходу з кризи. Нам потрібен лише рік для повернення країни до такого стану економіки, щоб далі йшов тільки зростання, розвиток, щоб припинився відтік наших кращих кадрів, щоб люди починали багатіти, а країна - міцніти і здійснювати прориви! Ми готові взяти на себе відповідальність за те, що в перші ж три місяці після приходу до влади знизимо тарифи в три рази і піднімемо в стільки ж разів пенсії, скасуємо непомірні податки, піднімемо мінімальну зарплату і побудуємо житло для переселенців. Ми не просто віримо в таку перспективу нашого розвитку, нашої сильної України, - ми вже готові разом з вами робити її такою! Зі святом, дорогі українці ", - резюмував народний депутат.