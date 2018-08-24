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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рабинович назвал пять причин, почему Украина обречена быть великой страной

Киев • УНН

 • 3780 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Народный депутат, лидер партии “За життя” Вадим Рабинович на своей странице в Facebook поздравил украинцев с Днем независимости и рассказал, почему Украина обречена быть великой страной, передает УНН.

Рабинович назвал пять причин, почему Украина обречена быть великой страной

“На протяжении вот уже 27 лет нам обещают, что завтра будет лучше. Однако это самое „завтра“ все никак не наступит. Многие из нас разуверились и перестали ждать, бороться. В этот праздничный день я хочу подбодрить вас и заявить, что Украина просто обречена стать великой страной. И тому есть как минимум пять причин”, — написал народный депутат.

Как считает политик, первая причина — это образованные, трудолюбивые и талантливые люди, которые способны самостоятельно решать любые проблемы.

“Главное — создать условия, чтобы украинцы творили, работали и жили в своей стране, а не за границей”, — уверен Вадим Рабинович.

Вторая причина, по его словам, — это ресурсы, которыми богата наша страна. Парламентарий уверен, что в украинских недрах есть залежи всего, что нужно для успешного экономического развития страны.

“Нам необходимо только распоряжаться ими в интересах государства и народа, а не позволять наживаться на них кучке олигархов. Третья причина: у нас — самые плодородные черноземы. Благодаря нашей земле, мы можем стать главными кормильцами Европы. Все, что нам нужно, — это модернизировать агропромышленный комплекс и обеспечить его конкурентоспособность на международных рынках. А также отобрать у корпораций разворованную землю и создать государственный земельный банк, получая за свою же землю огромные деньги с аренды”, — считает парламентарий.

По его мнению, четвертая причина того, что Украина обязана стать великой страной, — это колоссальный промышленный потенциал, который позволяет стране производить любые товары. Для этого есть и человеческие, и природные ресурсы, и необходимые мощности.

“Нам только нужно вырвать контроль над важнейшими для экономики предприятиями из лап олигархов и вернуть их государству. Только так можно наладить нормальное развитие стратегических отраслей”, — подчеркнул Вадим Рабинович.

Наконец, пятая причина — у Украины удачное расположение на Европейском континенте, которое дает стране шанс стать мостиком, связывающим Восток и Запад. Это преимущество также необходимо использовать в интересах государства.

“Чтобы сделать это, нам во власти нужны люди, которые будут заинтересованы в достижении этих целей. Недавно наша партия „За життя“ публично презентовала свою программу выхода из кризиса. Нам нужен всего год для возврата страны к такому состоянию экономики, чтобы дальше шел только рост, развитие, чтобы прекратился отток наших лучших кадров, чтобы люди начинали богатеть, а страна — крепнуть и совершать прорывы! Мы готовы взять на себя ответственность за то, что в первые же три месяца после прихода к власти снизим тарифы в три раза и поднимем во столько же раз пенсии, отменим непомерные налоги, поднимем минимальную зарплату и построим жилье для переселенцев. Мы не просто верим в такую перспективу нашего развития, нашей сильной Украины, — мы уже готовы вместе с вами делать ее такой! С праздником, дорогие украинцы”, — резюмировал народный депутат.

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