Пишний про вплив санкцій на рф: особливо відчутні для фінансового сектору 

Санкції США проти рф стали особливо відчутними для фінансового сектору, низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона". Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний, пише УНН.

Маємо перші результати нещодавнього масштабного пакета санкцій США, які стали особливо відчутні для фінансового сектору рф, - каже голова Нацбанку.

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Пишний розповідає, що напередодні Дня Незалежності України США ввели персональні санкції проти 400 фізичних та юридичних осіб, включаючи російські підприємства та компанії з третіх країн, таких як Китай та ОАЕ. Ці компанії працюють у стратегічно важливих для росії секторах економіки та залучені до схем обходу санкцій. Також було посилено заходи в сфері експортного контролю.

Важливо відзначити, що серед компаній, які потрапили під санкції, опинилися три російські фірми, які є провідними провайдерами програмного забезпечення та ІТ-рішень для банківського і фінансового сектору:

1. "Діасофт" - один з розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку росії, яка підпадає під секторальні санкції ЄС.

2. "ЦФТ" - великий постачальник ІТ-послуг для фінансового сектору росії, співпрацює з центробанком рф і є розробником російської платіжної системи "Золота Корона".

3. АТОЛ - постачальник платіжних рішень та виробник pos-терміналів, пов'язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.

Ці санкції – результат плідних переговорів української команди за участю представників НБУ з санкційною командою США. Ми цінуємо зусилля наших партнерів у посиленні та оновленні підходів до тиску на фінансовий сектор рф через санкціонування компаній, що забезпечують ІТ-підтримку сектору, - додає він.

Голова НБУ наголосив, що Міністерство фінансів США також звернуло увагу на ризики, пов'язані з відкриттям нових представництв російських банків у інших країнах. Вони закликали іноземні фінансові установи та уряди бути обережними при наданні дозволів російським банкам на відкриття філій у своїх країнах, оскільки це може створити високі ризики для фінансових систем у зв'язку з дотриманням санкцій.

Вже спостерігаємо фактично моментальний ефект від санкційного пакета: низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона". За інформацією банків, призупинення співпраці зумовлене додатковими перевірками щодо зв’язку з санкційними особами з метою дотримання міжнародних економічних санкцій, - зауважив Пишний.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки попередили держави, які ведуть торгівлю з росією, про ризик потрапити під вторинні санкції, якщо вони дозволять російським банкам відкривати місцеві філії для фінансування військово-промислового комплексу Кремля.