Пышный о влиянии санкций на рф: особенно ощутимы для финансового сектора

Санкции США против рф стали особенно ощутимыми для финансового сектора, ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона". Об этом рассказал председатель Национального банка Андрей Пышный, пишет УНН.

Есть первые результаты недавнего масштабного пакета санкций США, которые стали особенно ощутимы для финансового сектора рф, - говорит глава Нацбанка.

Детали

Пышный рассказывает, что накануне Дня Независимости Украины США ввели персональные санкции против 400 физических и юридических лиц, включая российские предприятия и компании из третьих стран, таких как Китай и ОАЭ. Эти компании работают в стратегически важных для России секторах экономики и вовлечены в схемы обхода санкций. Также были усилены меры в сфере экспортного контроля.

Важно отметить, что среди компаний, попавших под санкции, оказались три российские фирмы, которые являются ведущими провайдерами программного обеспечения и ИТ-решений для банковского и финансового сектора:

1. "Диасофт" - один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка России, которая подпадает под секторальные санкции ЕС.

2. "ЦФТ" - крупный поставщик ИТ-услуг для финансового сектора россии, сотрудничает с центробанком рф и является разработчиком российской платежной системы „Золотая Корона".

3. АТОЛ - поставщик платежных решений и производитель pos-терминалов, связанный с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

Эти санкции - результат плодотворных переговоров украинской команды с участием представителей НБУ с санкционной командой США. Мы ценим усилия наших партнеров в усилении и обновлении подходов к давлению на финансовый сектор рф через санкционирование компаний, обеспечивающих ИТ-поддержку сектора, - добавляет он.

Глава НБУ отметил, что Министерство финансов США также обратило внимание на риски, связанные с открытием новых представительств российских банков в других странах. Они призвали иностранные финансовые учреждения и правительства быть осторожными при предоставлении разрешений российским банкам на открытие филиалов в своих странах, поскольку это может создать высокие риски для финансовых систем в связи с соблюдением санкций.

Уже наблюдаем фактически моментальный эффект от санкционного пакета: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона". По информации банков, приостановление сотрудничества обусловлено дополнительными проверками относительно связи с санкционными лицами с целью соблюдения международных экономических санкций, - заметил Пышный.

Напомним

Соединенные Штаты Америки предупредили государства, которые ведут торговлю с россией, о риске попасть под вторичные санкции, если они позволят российским банкам открывать местные филиалы для финансирования военно-промышленного комплекса Кремля.