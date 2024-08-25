США попереджають про санкції країнам, що допомагають РФ обходити обмеження

Сполучені Штати Америки попередили держави, які ведуть торгівлю з Росією, про ризик потрапити під вторинні санкції, якщо вони дозволять російським банкам відкривати місцеві філії для фінансування військово-промислового комплексу Кремля. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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Ці дії спрямовані на закриття можливих шляхів обходу санкцій Росією, зокрема незрозумілих схем оплати товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для виготовлення зброї.

Міністр фінансів США Воллі Адейємо заявив, що Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії у своїх юрисдикціях для уникнення санкцій.

"Ми будемо переслідувати не лише філії, які вони відкривають, але й інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які співпрацюють з ними," — підкреслив Адейємо.