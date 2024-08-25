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США попереджають про санкції країнам, що допомагають РФ обходити обмеження

Київ • УНН

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США погрожують вторинними санкціями країнам, які дозволяють російським банкам відкривати філії для фінансування ВПК. Вашингтон готовий переслідувати не лише філії, а й організації, що співпрацюють з ними.

Сполучені Штати Америки попередили держави, які ведуть торгівлю з Росією, про ризик потрапити під вторинні санкції, якщо вони дозволять російським банкам відкривати місцеві філії для фінансування військово-промислового комплексу Кремля. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Ці дії спрямовані на закриття можливих шляхів обходу санкцій Росією, зокрема незрозумілих схем оплати товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для виготовлення зброї.

Міністр фінансів США Воллі Адейємо заявив, що Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії у своїх юрисдикціях для уникнення санкцій.

"Ми будемо переслідувати не лише філії, які вони відкривають, але й інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які співпрацюють з ними," — підкреслив Адейємо.

Видання також нагадує, що у грудні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена видала указ, який попереджає про загрозу вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, якщо вони здійснюють або сприяють транзакціям, пов'язаним із військово-промисловим комплексом РФ.

ВПК, енергетики та фінансовий сектор: США оголосили новий масштабний пакет санкцій проти рф 23.08.24, 18:43 • 18120 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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