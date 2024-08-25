США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения
Киев • УНН
США угрожают вторичными санкциями странам, которые позволяют российским банкам открывать филиалы для финансирования ВПК. Вашингтон готов преследовать не только филиалы, но и организации, сотрудничающие с ними.
Соединенные Штаты Америки предупредили государства, которые ведут торговлю с Россией, о риске попасть под вторичные санкции, если они позволят российским банкам открывать местные филиалы для финансирования военно-промышленного комплекса Кремля. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Эти действия направлены на закрытие возможных путей обхода санкций Россией, в частности непонятных схем оплаты товаров двойного назначения, которые могут использоваться для изготовления оружия.
Министр финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях для избежания санкций.
«Мы будем преследовать не только филиалы, которые они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые сотрудничают с ними,» - подчеркнул Адейемо.
Издание также напоминает, что в декабре 2023 года администрация президента США Джо Байдена издала указ, предупреждающий об угрозе вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, если они осуществляют или способствуют транзакциям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ.
ВПК, енергетики та фінансовий сектор: США оголосили новий масштабний пакет санкцій проти рф 23 августа 2024, 15:43 • 17046 просмотров