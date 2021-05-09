П'ятнадцять людей загинули в результаті зсуву на золотому руднику Гвінеї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Зсув на кустарному золотом руднику забрав життя щонайменше 15 людей на північному сході Гвінеї. Про це пише Reuters, інформує УНН.
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Катастрофа сталася в суботу в віддаленій провінції Сігірі, в 800 км від столиці Конакрі. У зоні знаходяться одні з найбільших золотих резервів країн Західної Африки.
У заяві уряду йдеться, що розпочато розслідування.
Тіла убитих були виявлені, серед постраждалих були дві жінки, повідомив по телефону місцевий житель на умовах анонімності.
Кустарні золоті копальні Сігірі, як відомо, небезпечні, оскільки копачі працюють у вузьких шахтах без особливого захисту.
Додамо
Колумбійським рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів тіла 11 гірників, які були заблоковані в золотодобувній шахті, розташованій в центральній частині Колумбії