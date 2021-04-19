У Колумбії з шахти дістали тіла 11 гірників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колумбійським рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів тіла 11 гірників, які були заблоковані в золотодобувній шахті, розташованій в центральній частині Колумбії. Про це в неділю повідомили в Національному гірничодобувному агентстві, передає УНН.
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“Ми шкодуємо про загибель 11 молодих людей, які опинилися в пастці в шахті, розташованій в муніципалітеті Неіра, департамент Кальдас”, — йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter відомства.
Деталі
Глава агентства Хуан Мігель Дуран в своєму Twitter висловив співчуття родичам загиблих.
Аварія на шахті сталася 26 березня. Причиною її стала схід зсуву.
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