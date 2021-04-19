У Колумбії з шахти дістали тіла 11 гірників

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колумбійським рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів тіла 11 гірників, які були заблоковані в золотодобувній шахті, розташованій в центральній частині Колумбії. Про це в неділю повідомили в Національному гірничодобувному агентстві, передає УНН.