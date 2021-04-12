На ядерному об'єкті в Ірані, де сталася аварія - чиновник впав у вентиляційну шахту

Деталі

“Після інциденту, який стався в Натанзі, ми вирушили на огляд (об’єкту)”, — сказав він. За словами чиновника, на місці події “була розсипана велика кількість (уламків з) алюмінію”, які закрили отвір вентиляційної шахти глибиною близько семи метрів. “Моя нога провалилася..., і я впав (в отвір)”. Камальванді додав, що у нього зламана нога і пошкоджена голова.

Агентство IRNA з посиланням на лікаря чиновника уточнило, що Камальванді переніс невелику операцію на нозі і буде завтра виписаний з лікарні.

У неділю телерадіомовна корпорація IRIB повідомила, що офіційний представник ОАЕІ постраждав в ході відвідин ядерного об’єкту в Натанзі, куди він відправився для огляду місця аварії в розподільній електромережі.

Контекст

Керівник Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі назвав аварію у Натанзі “проявом ядерного тероризму”. Газета The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що інцидент стався в результаті вибуху, організованого ізраїльською стороною. Після цього про причетність Ізраїлю до події заявив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф.