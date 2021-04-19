В Колумбии из шахты извлечены тела 11 горняков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Колумбийским спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 11 горняков, которые были заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии. Об этом в воскресенье сообщили в Национальном горнодобывающем агентстве, передает УНН.
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"Мы сожалеем о гибели 11 молодых людей, оказавшихся в ловушке в шахте, расположенной в муниципалитете Неира, департамент Кальдас", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.
Детали
Глава агентства Хуан Мигель Дуран в своем Twitter выразил соболезнования родственникам погибших.
Авария на шахте произошла 26 марта. Причиной ее стала сход оползня.
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