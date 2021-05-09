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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 176190 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 259856 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 301888 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155347 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142676 просмотра

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Пятнадцать человек погибли в результате оползня на золотом руднике Гвинеи

Пятнадцать человек погибли в результате оползня на золотом руднике Гвинеи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. оползень на кустарном золотом руднике унес жизни не менее 15 человек на северо-востоке Гвинеи. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Катастрофа произошла в субботу в отдаленной провинции Сигири, в 800 км от столицы Конакри. В зоне находятся одни из крупнейших золотых резервов стран Западной Африки.

В заявлении правительства говорится, что начато расследование.

Тела убитых были обнаружены, среди пострадавших были две женщины, сообщил по телефону местный житель на условиях анонимности.

Кустарные золотые копальни Сигири, как известно, опасны, поскольку копатели работают в узких шахтах без особой защиты.

Добавим

Колумбийским спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 11 горняков, которые были заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии

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