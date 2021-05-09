Пятнадцать человек погибли в результате оползня на золотом руднике Гвинеи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. оползень на кустарном золотом руднике унес жизни не менее 15 человек на северо-востоке Гвинеи. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Катастрофа произошла в субботу в отдаленной провинции Сигири, в 800 км от столицы Конакри. В зоне находятся одни из крупнейших золотых резервов стран Западной Африки.
В заявлении правительства говорится, что начато расследование.
Тела убитых были обнаружены, среди пострадавших были две женщины, сообщил по телефону местный житель на условиях анонимности.
Кустарные золотые копальни Сигири, как известно, опасны, поскольку копатели работают в узких шахтах без особой защиты.
Добавим
Колумбийским спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 11 горняков, которые были заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии