П'ятнадцять дітей потонули, ще 25 зникли безвісти через трагедію на човні в Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. П'ятнадцять дітей потонули, ще 25 зникли безвісти після того, як їхній перевантажений човен перекинувся на річці на північному заході Нігерії, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
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Діти прямували з села Дундеджі у штаті Сокото, щоб зібрати дрова на іншому березі річки Шагарі, коли човен затонув, повідомила місцевий адміністратор району Шагарі Алію Абубакар.
"Вчора вранці ми прокинулися від трагедії, коли човен з дітьми перекинувся посеред річки", - сказав Абубакар AFP.
"П'ятнадцять тіл, 13 дівчаток і два хлопчики були виявлені місцевими рятувальними загонами і поховані в селі", - сказав чиновник, який керував рятувальною операцією.
Водолази працюють на річці Шагарі з вечора у пошуках зниклих дітей.
Доповнення
У Нігерії часто трапляються річкові аварії, часто спричинені перевантаженням, поганим обслуговуванням, сильними повенями під час дощів і недотриманням правил техніки безпеки.
У квітні минулого року 29 дітей потонули в тій же річці, коли їхнє судно перекинулося, коли вони також пливли за дровами для своїх сімей.
Під час сильної повені в сезон дощів у грудні минулого року щонайменше 76 людей потонули, коли їхній човен затонув у річці, що розлилася, на південному сході штату Анамбра.
Під час одного з найстрашніших річкових лих у країні в травні 2021 року лише 20 людей було врятовано і понад 150 зникли безвісти, коли човен, який перевозив людей на ринок, розвалився під час подорожі між штатами Кеббі та Нігер.
Річковий транспорт та ринкова торгівля поширені у Нігерії, де дороги часто погані. Нігер, головна річка Західної Африки є ключовим місцевим торговим маршрутом.