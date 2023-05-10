Пятнадцать детей утонули, еще 25 пропали без вести из-за трагедии на лодке в Нигерии

Детали

Дети направлялись из деревни Дундеджи в штате Сокото, чтобы собрать дрова на другом берегу реки Шагари, когда лодка затонула, сообщила местный администратор района Шагари Алию Абубакар.

"Вчера утром мы проснулись от трагедии, когда лодка с детьми перевернулась посреди реки", - сказал Абубакар AFP.

"Пятнадцать тел, 13 девочек и два мальчика были обнаружены местными спасательными отрядами и похоронены в деревне", - сказал чиновник, который руководил спасательной операцией.

Водолазы работают на реке Шагари с вечера в поисках пропавших детей.

Дополнение

В Нигерии часто случаются речные аварии, часто вызванные перегрузкой, плохим обслуживанием, сильными наводнениями во время дождей и несоблюдением правил техники безопасности.

В апреле прошлого года 29 детей утонули в той же реке, когда их судно перевернулось, когда они также плыли за дровами для своих семей.

Во время сильного наводнения в сезон дождей в декабре прошлого года по меньшей мере 76 человек утонули, когда их лодка затонула в разлившейся реке на юго-востоке штата Анамбра.

Во время одного из самых страшных речных бедствий в стране в мае 2021 года только 20 человек были спасены и более 150 пропали без вести, когда лодка, перевозившая людей на рынок, развалилась во время путешествия между штатами Кебби и Нигер.

Речной транспорт и рыночная торговля распространены в Нигерии, где дороги часто плохие. Нигер, главная река Западной Африки, является ключевым местным торговым маршрутом.