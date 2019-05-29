П'ятеро людей загинули в результаті аварії на шахті в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. П'ятеро людей загинули і одна постраждала в результаті аварії на вугільній шахті в провінції Хунань в центральній частині Китаю. Про це повідомила в середу місцеві влади, передає УНН з посиланням на Сіньуха.
Шестеро людей були заблоковані при аварії, що сталася у вівторок близько 17:10 На вугільній шахті "Сінлун" в селищі Лунтань повіту Цзяхе міста Ченьчжоу. Після того, як шахтарі були підняті на поверхню, вони були доставлені в місцеву лікарню.
П'ятеро людей померли після невдалого надання медичної допомоги. Потерпілий продовжує отримувати необхідну медичну допомогу.
За підсумками попереднього розслідування, причиною аварії став викид газу в шахті, в результаті чого шахтарі загинули або постраждали через брак кисню.
В даний час місцева влада проводить роботи по ліквідації наслідків аварії.
Нагадаємо, у Львівській області в результаті обвалу на шахті загинули двоє гірників .