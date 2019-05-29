Пять человек погибли в результате аварии на шахте в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Пять человек погибли и один пострадал в результате аварии на угольной шахте в провинции Хунань в центральной части Китая. Об этом сообщили в среду местные власти, передает УНН со ссылкой на Синьуха.
Шесть человек были заблокированы при аварии, произошедшей во вторник около 17:10 на угольной шахте "Синлун" в поселке Лунтань уезда Цзяхэ города Чэньчжоу. После того, как шахтеры были подняты на поверхность, они были доставлены в местную больницу.
Пять человек скончались после неудачного оказания медицинской помощи. Пострадавший продолжает получать необходимую медицинскую помощь.
По итогам предварительного расследования, причиной аварии стал выброс газа в шахте, в результате чего шахтеры погибли или пострадали из-за нехватки кислорода.
В настоящее время местные власти проводят работы по ликвидации последствий аварии.
Напомним, во Львовской области в результате обвала на шахте погибли двое горняков.