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Пять человек погибли в результате аварии на шахте в Китае

Пять человек погибли в результате аварии на шахте в Китае

Киев  •  УНН

 • 9714 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Пять человек погибли и один пострадал в результате аварии на угольной шахте в провинции Хунань в центральной части Китая. Об этом сообщили в среду местные власти, передает УНН со ссылкой на Синьуха. 

Шесть человек были заблокированы при аварии, произошедшей во вторник около 17:10 на угольной шахте "Синлун" в поселке Лунтань уезда Цзяхэ города Чэньчжоу. После того, как шахтеры были подняты на поверхность, они были доставлены в местную больницу.

Пять человек скончались после неудачного оказания медицинской помощи. Пострадавший продолжает получать необходимую медицинскую помощь.

По итогам предварительного расследования, причиной аварии стал выброс газа в шахте, в результате чего шахтеры погибли или пострадали из-за нехватки кислорода.

В настоящее время местные власти проводят работы по ликвидации последствий аварии. 

Напомним, во Львовской области в результате обвала на шахте погибли двое горняков

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