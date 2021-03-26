П’ять українських фільмів отримали сім міжнародних нагород у 2020-2021 роках - Держкіно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. П’ять українських стрічок отримали міжнародні нагороди у 2020-2021 роках. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно у відповідь на запит “Радіо Свобода”, передає УНН.
Цитата
“У 2021 році фільм Ірини Цілик „Земля блакитна, ніби апельсин“ отримав нагороду Cinema Eye Honors 2021 у категорії Spotlight Award”, — йдеться у відповіді відомства.
Деталі
У 2020 році міжнародні нагороди отримали п’ять картин, серед них і цьогорічний переможець:
— “Земля блакитна, ніби апельсин” Ірини Цілик — “Приз за найкращу режисуру” в конкурсі світового документального кіно на Кінофестивалі незалежного кіно Санденс;
— “Погані дороги” Наталії Ворожбит — відзнака за кращу новаторську (іноваційну) картину у секції “Тиждень критики” на 77-у Вінеційському міжнародному кінофестивалі;
— “Із зав’язаними очима” Тараса Дроня — “Найкращий фільм” конкурсної програми Competition 1-2 на 36-у Варшавському міжнародному кінофестивалі;
— “Тільки Диво” Олени Каретник — Міжнародний кінофестиваль для дітей та юнацтва “WonderFest” у Румунії в номінації “Краще візуальне рішення та операторська робота”;
— “Цей дощ ніколи не скінчиться” Аліни Горлової — “Найкращий фільм” конкурсної програми First Appearance на Міжнародному кінофестивалі документального кіно в Амстердамі, а також нагороду “За найкращий повнометражний фільм” на фестивалі Festival dei Popoli у Флоренції.
Повідомляється, що Держкіно профінансував 41 фільм у 2020 році. Із 2007-го по 2020 рік було профінансовано 470 стрічок.
У прокат в 2021 році вийшли п’ять українських фільмів, а в 2020 році — 28 картин.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, наприкінці минулого року в Україні завершились зйомки фільму українського режисера і колишнього політичного в’язня Олега Сенцова “Носоріг”.
Також нагадаємо, Сенцов взяв з бюджету на фільм “Носоріг” 1 млн дол.