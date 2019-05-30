П'яний чоловік зґвалтував жертву в будівельному вагончику
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На Черкащині чоловіка судитимуть за зґвалтування і грабіж, які він вчинив у будівельному вагончику, за що йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
В ході розслідування було встановлено, що зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та знаходячись в приміщенні будівельного вагончика в місті Черкаси, зґвалтував жінку та викрав ювелірні прикраси потерпілої, спричинивши їй матеріальну шкоду в розмірі 2500 гривень.
Зловмисника заарештували, наразі він очікує рішення суду.
Нагадаємо, на Миколаївщині зґвалтували неповнолітню.