Пьяный мужчина изнасиловал жертву в строительном вагончике

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении строительного вагончика в городе Черкассы, изнасиловал женщину и похитил ювелирные украшения потерпевшей, причинив ей материальный ущерб в размере 2500 гривен.

Злоумышленника арестовали, сейчас он ожидает решения суда.

Напомним, в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю.