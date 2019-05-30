Пьяный мужчина изнасиловал жертву в строительном вагончике

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 25194 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 47097 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 64819 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 79550 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120648 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111020 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137340 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144571 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130103 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130171 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Пьяный мужчина изнасиловал жертву в строительном вагончике

Пьяный мужчина изнасиловал жертву в строительном вагончике

Киев  •  УНН

 • 16270 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Черкасской области мужчину будут судить за изнасилование и грабеж, которые он совершил в строительном вагончике, за что ему грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении строительного вагончика в городе Черкассы, изнасиловал женщину и похитил ювелирные украшения потерпевшей, причинив ей материальный ущерб в размере 2500 гривен.

Злоумышленника арестовали, сейчас он ожидает решения суда.

Напомним, в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю.

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