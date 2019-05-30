Пьяный мужчина изнасиловал жертву в строительном вагончике
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Черкасской области мужчину будут судить за изнасилование и грабеж, которые он совершил в строительном вагончике, за что ему грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
В ходе расследования было установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении строительного вагончика в городе Черкассы, изнасиловал женщину и похитил ювелирные украшения потерпевшей, причинив ей материальный ущерб в размере 2500 гривен.
Злоумышленника арестовали, сейчас он ожидает решения суда.
Напомним, в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю.