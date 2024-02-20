путінська держава має бути засуджена, як і нацизм - Зеленський звернувся до учасників слухання Гельсінської комісії

Президент Володимир Зеленський звертаючись до учасників слухання Гельсінської комісії США на тему "притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини проти України: уроки Нюрнберга", закликав, щоб на шляху правосуддя не було перешкод. Він зазначив, що так само як нацизм, має бути засуджена й путінська держава, передає УНН.

Передусім я хочу подякувати комісії та всім, хто допомагає їй у роботі, за організацію цього важливого слухання. Важливого не лише з погляду роботи самої комісії. І не лише з погляду нашої спільної мети, а саме – притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Ваша робота важлива також і як цінний сигнал усім людям світу. Зараз слухання відбуваються в тій же залі, де після Другої світової війни правосуддя допомагало закласти основи нового й довготривалого захисту життя та людських прав

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Він зазначив, що у залі 600, місці проведення історичних нюрнберзьких процесів над нацистськими чиновниками, суддя Верховного суду США Роберт Г. Джексон виголосив свою знамениту вступну промову.

"І з одного боку – погана новина, що й тепер, через стільки років, людству доводиться повертатися до Нюрнберзьких принципів, щоб покарати нове масштабне російське зло, що йде стопами Гітлера. А з іншого боку – все ж добра новина, що є кому повернутися до тих принципів і здійснити правосуддя. Наша з вами єдність працює заради блага наших народів та всіх людей світу", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що немає такого злочину проти людяності й життя, який би ще не скоїла путінська росія й ті, хто працює на її божевільного диктатора.

"Світ бачив спалені російською армією українські міста й села. Кожен у світі принаймні чув про масові вбивства, які неминуче йдуть за російським триколором по окупованій території", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що неможливо змиритися з болем сімей, які були розділені путінською війною та депортацією українських дітей.

Ми також не повинні забувати про мільйони українців, які виживають під російською окупацією, позбавлені навіть елементарних людських прав. Хай на шляху правосуддя не буде перешкод! Так само як нацизм, має бути засуджена й путінська держава. Я закликаю всіх, хто має змогу прискорити настання реального миру