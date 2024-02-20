путинское государство должно быть осуждено, как и нацизм - Зеленский обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии
Зеленский призвал осудить путинское государство так же, как нацизм, и не препятствовать правосудию во время слушаний в Хельсинкской комиссии США.
В россии утверждают, что увеличили производство БПЛА "Орлан" - СМИ
россия намерена увеличить производство разведывательных беспилотников "Орлан-10" в три-четыре раза, а беспилотников "Орлан-30" - до 25 раз по сравнению с уровнем 2021 года.
Через СМС или видеозвонок: в Украине действует пилотный проект по негромкому вызову бригады экстренной помощи
В Украине стартовал пилотный проект, который позволит осуществлять беззвучные экстренные вызовы с помощью СМС или видеозвонка, чтобы обеспечить доступ к экстренным службам для людей с инвалидностью или тех, кто не может четко объяснить причину вызова.
Пограничники дроном-камикадзе уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П"
Украинские пограничники благодаря дронам-камикадзе уничтожили российский комплекс видеонаблюдения "Муром-П", который корректировал артиллерию рф и отслеживал передвижения Сил обороны.
Вражеский дрон атаковал передвижной медпункт на Херсонщине
Атака российского беспилотника на мобильный медицинский центр в Станиславском районе Херсонской области вызвала пожар.
Дело Мазепы: суд отпустил трех подозреваемых под ночной домашний арест
Суд отпустил под ночной домашний арест трех подозреваемых по делу о захвате земли возле Киевской ГЭС.
Эстония остановила гибридную операцию российских спецслужб - премьер-министр
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна успешно остановила российскую гибридную операцию, задержав 10 человек, обвиняемых в повреждении автомобилей чиновников по заказу российских спецслужб.
Оккупанты перебрасывают сотни единиц сгоревшей техники из Авдеевки - партизаны
Транспортные тягачи вывозили сгоревшую военную технику из Авдеевки в Мариуполь для утилизации. По данным партизан, это свидетельствует о больших потерях россиян во время штурма Авдеевки.
россияне расстреляли украинских военнопленных возле Роботино - DeepState
Российские военные расстреляли украинских военнопленных возле села Роботино Запорожской области 18 февраля.
"Укроборонпром" будет сотрудничать с ведущим производителем ракетных систем MBDA Deutschland
"Укроборонпром" подписал меморандум с компанией MBDA Deutschland о сотрудничестве в сфере систем противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам.