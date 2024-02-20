путинское государство должно быть осуждено, как и нацизм - Зеленский обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии

Президент Владимир Зеленский обращаясь к участникам слушания Хельсинкской комиссии США на тему "привлечение россии к ответственности за военные преступления против Украины: уроки Нюрнберга", призвал, чтобы на пути правосудия не было препятствий. Он отметил, что так же как нацизм, должно быть осуждено и путинское государство, передает УНН.

Прежде всего я хочу поблагодарить комиссию и всех, кто помогает ей в работе, за организацию этого важного слушания. Важное не только с точки зрения работы самой комиссии. И не только с точки зрения нашей общей цели, а именно - привлечения к ответственности всех российских военных преступников. Ваша работа важна также и как ценный сигнал всем людям мира. Сейчас слушания проходят в том же зале, где после Второй мировой войны правосудие помогало заложить основы новой и долговременной защиты жизни и прав человека - сказал Зеленский.

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Он отметил, что в зале 600, месте проведения исторических нюрнбергских процессов над нацистскими чиновниками, судья Верховного суда США Роберт Г. Джексон произнес свою знаменитую вступительную речь.

"И с одной стороны - плохая новость, что и теперь, спустя столько лет, человечеству приходится возвращаться к Нюрнбергским принципам, чтобы наказать новое масштабное русское зло, идущее по стопам Гитлера. А с другой стороны - все же хорошая новость, что есть кому вернуться к тем принципам и осуществить правосудие. Наше с вами единство работает ради блага наших народов и всех людей мира", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нет такого преступления против человечности и жизни, которое бы еще не совершила путинская россия и те, кто работает на ее безумного диктатора.

"Мир видел сожженные российской армией украинские города и села. Каждый в мире по крайней мере слышал о массовых убийствах, которые неизбежно следуют за российским триколором по оккупированной территории", - сказал Зеленский.

Он отметил, что невозможно смириться с болью семей, которые были разделены путинской войной и депортацией украинских детей.