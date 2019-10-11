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Путін заявив, що Зеленський не забезпечив розведення сил на Донбасі "через націоналістів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російський лідер Володимир Путін вважає, що Президент України Володимир Зеленський “не зміг забезпечити відведення українських підрозділів в рамках розлучення сил в районах Золотого і Петровського на Донбасі через позицію українських націоналістичних формувань”. Про це Путін заявив на засіданні Ради глав держав СНД, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Путін заявив, що Зеленський не забезпечив розведення сил на Донбасі "через націоналістів"

“Домовилися про розлучення сил, але ніяк діючий президент не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки — ну не може. Під’їхали туди націоналістичні військові формування та публічно заявили: якщо армія піде з цих позицій, ми там встанемо. Армія не йде”, — сказав Путін.

За його словами, представники так званих “ДНР” і “ЛНР” “вже двічі або тричі давали сигнал про готовність до розведення сил — запускали білу ракету, однак з української сторони відповіді не було”, пише видання.

“Тут потрібно прояв політичної волі”, — додав Путін.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Мінську домовилися про розведення військ в Петровському і Золотому.

Згодом спецпредставник ОБСЄ у тристоронный контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.

У підсумку через обстріли бойовиків минулого тижня розведення військ в Петровському і Золотому так і не почалося.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розведення військ біля населених пунктів Золоте і Петровське можливо тільки одночасно і тільки за умови дотримання режиму тиші протягом семи днів.

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