Путін заявив, що Зеленський не забезпечив розведення сил на Донбасі "через націоналістів"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російський лідер Володимир Путін вважає, що Президент України Володимир Зеленський “не зміг забезпечити відведення українських підрозділів в рамках розлучення сил в районах Золотого і Петровського на Донбасі через позицію українських націоналістичних формувань”. Про це Путін заявив на засіданні Ради глав держав СНД, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Домовилися про розлучення сил, але ніяк діючий президент не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки — ну не може. Під’їхали туди націоналістичні військові формування та публічно заявили: якщо армія піде з цих позицій, ми там встанемо. Армія не йде”, — сказав Путін.
За його словами, представники так званих “ДНР” і “ЛНР” “вже двічі або тричі давали сигнал про готовність до розведення сил — запускали білу ракету, однак з української сторони відповіді не було”, пише видання.
“Тут потрібно прояв політичної волі”, — додав Путін.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Мінську домовилися про розведення військ в Петровському і Золотому.
Згодом спецпредставник ОБСЄ у тристоронный контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.
У підсумку через обстріли бойовиків минулого тижня розведення військ в Петровському і Золотому так і не почалося.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розведення військ біля населених пунктів Золоте і Петровське можливо тільки одночасно і тільки за умови дотримання режиму тиші протягом семи днів.