Зеленський прокоментував умови розведення сил у Петрівському й Золотому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що розведення військ біля населених пунктів Золоте та Петрівське можливе лише одночасно та лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів. Про це він розповів під час прес-марафону у Києві, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
Зеленський зазначив, що домовлено про відведення сил у трьох пунктах: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському після дотримання семиденного режиму тиші. У Станиці Луганській режим тиші був дотриманий, тому почалося розведення військ.
"У Золотому є розведення? У Петрівському є розведення? А в Петрівському були постріли?.. Чи минуло в Петрівському сім днів і не було пострілів? Минуло. Але ми розводитимемо дві ланки – Петрівське та Золоте. Немає такого, що спочатку Золоте, а потім Петрівське, або Петрівське, а потім Золоте. Ми сказали, що готові (до розведення сил – ред.) у двох пунктах. Тому ми не розводимо, бо в Золотому були постріли", – наголосив Президент.
Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк підтвердив позицію Києва, що розведення військ на двох визначених ділянках фронту на Донбасі стане можливим тільки тоді, коли будуть передувати принаймні 7 днів повного дотримання режиму припинення вогню.