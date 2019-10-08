Міністр оборони підтвердив, що розведення військ можливе тільки після 7 діб тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк підтвердив позицію Києва, що розведення військ на двох визначених ділянках фронту на Донбасі стане можливим тільки тоді, коли будуть передувати принаймні 7 днів повного дотримання режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Міністерства оборони України.
“Відповідаючи на питання журналістів щодо запланованого розведення сил і засобів в районі Петрівського і Золотого, міністр оборони України вкотре наголосив, що зазначений процес зможе розпочатися виключно тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять вогонь у згаданих районах та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше семи діб”, — йдеться в повідомленні.
Загороднюк також зазначив, що після завершення процесу розведення контроль за демілітаризованою зоною мають здійснювати працівники Національної поліції України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Петровському і Золотому не почалось розведення військ: Пристайко назвав терміни
Як підкреслив міністр, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у випадку порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад.
“Для цього створено усі передумови, розроблено відповідний план з урахуванням саме такої ситуації”, — зазначив міністр оборони та додав, що координати місць розведення є у мінських угодах, їх було нанесено ще у 2014 році.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На окупованих територіях триває “перепис населення”, є незадоволені — розвідка
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що у Мінську домовились про розведення військ у Петрівському і Золотому.
Згодом спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.