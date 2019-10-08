Министр обороны подтвердил, что разведение войск возможно только после 7 суток тишины

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 24493 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 44347 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 57497 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 100401 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 159479 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 157051 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 212376 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 200681 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 431440 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 232900 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
51%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 37446 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 42529 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 39508 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 36759 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 22147 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 188409 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 174060 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 260640 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 431441 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 534105 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 100401 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 58026 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 55928 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 62268 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 92622 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Министр обороны подтвердил, что разведение войск возможно только после 7 суток тишины

Киев • УНН

 • 15697 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил позицию Киева, чтьо разведение войск на двух определенных участках фронта в Донбассе станет возможным только тогда, когда будут предшествовать по крайней мере 7 дней полного соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Министр обороны подтвердил, что разведение войск возможно только после 7 суток тишины

“Отвечая на вопрос журналистов относительно запланированного разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого, министр обороны Украины в очередной раз подчеркнул, что указанный процесс сможет начаться только тогда, когда российские-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток” , - говорится в сообщении.

Загороднюк также отметил, что после завершения процесса разведения контроль за демилитаризованной зоной должны осуществлять работники Национальной полиции Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Петровском и Золотом не началось разведение войск: Пристайко назвал сроки

Как подчеркнул министр, украинские военные уйдут на расстояние, что позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.

“Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации”, — отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских сделках, они было нанесены еще в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На оккупированных территориях продолжается “перепись населения”, есть недовольные — разведка

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.

Впоследствии спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,863.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.10