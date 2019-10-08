Министр обороны подтвердил, что разведение войск возможно только после 7 суток тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил позицию Киева, чтьо разведение войск на двух определенных участках фронта в Донбассе станет возможным только тогда, когда будут предшествовать по крайней мере 7 дней полного соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.
“Отвечая на вопрос журналистов относительно запланированного разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого, министр обороны Украины в очередной раз подчеркнул, что указанный процесс сможет начаться только тогда, когда российские-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток” , - говорится в сообщении.
Загороднюк также отметил, что после завершения процесса разведения контроль за демилитаризованной зоной должны осуществлять работники Национальной полиции Украины.
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Как подчеркнул министр, украинские военные уйдут на расстояние, что позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.
“Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации”, — отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских сделках, они было нанесены еще в 2014 году.
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Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.
Впоследствии спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября.