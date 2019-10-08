Министр обороны подтвердил, что разведение войск возможно только после 7 суток тишины

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил позицию Киева, чтьо разведение войск на двух определенных участках фронта в Донбассе станет возможным только тогда, когда будут предшествовать по крайней мере 7 дней полного соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.