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На окупованих територіях триває "перепис населення", є незадоволені - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Починаючи з 1 жовтня на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розпочався так званий перепис населення. Деякі громадяни не задоволені тим, що дані можуть використати для обмеження їхніх прав і свобод. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.

На окупованих територіях триває "перепис населення", є незадоволені - розвідка

"Російські окупаційні адміністрації з 1 жовтня цього року розпочали так званий перепис населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Перепису підлягають всі особи, які були прописані до 2014 року на тимчасово окупованих територіях. Під час анкетування місцевих жителів збирається як традиційна інформація, у тому числі про вік, національність, освіту тощо, так і специфічна, що стосується офіційного чи неофіційного працевлаштування, у державних чи приватних установах та питання, що пов’язані з громадською активністю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що анкетування у певної частини громадян викликало обурення через необхідність давати відповіді, які можуть слугувати для формування персоніфікованих досьє і у подальшому бути використанні окупантами для обмеження прав і свобод опитаних.

Нагадаємо, від початку цієї доби бойовики сім разів порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення.

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