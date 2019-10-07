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На оккупированных территориях продолжается "перепись населения", есть недовольные - разведка

Киев • УНН

 • 10509 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Начиная с 1 октября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей началась так называемая перепись населения. Некоторые граждане недовольны тем, что данные могут использовать для ограничения их прав и свобод. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

На оккупированных территориях продолжается "перепись населения", есть недовольные - разведка

"Российские оккупационные администрации с 1 октября этого года начали так называемую перепись населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях. Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация, в том числе о возрасте, национальности, образовании и т.д., так и специфическая, что касается официального или неофициального трудоустройства в государственных или частных учреждениях и вопросы, связанные с общественной активностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что анкетирование у определенной части граждан вызвало возмущение из-за необходимости давать ответы, которые могут служить для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем могут быть использованы оккупантами для ограничения прав и свобод опрошенных.

Напомним, с начала этих суток боевики семь раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения.

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