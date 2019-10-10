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Зеленский прокомментировал условия разведения сил в Петровском и Золотом

Киев • УНН

 • 8561 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разведение войск возле населенных пунктов Золотое и Петровское возможно только одновременно и только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней. Об этом он рассказал во время пресс-марафона в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский прокомментировал условия разведения сил в Петровском и Золотом

Зеленский отметил, что договоренность об отводе сил в трех пунктах: Станице Луганской, Золотом и Петровском после соблюдения семидневного режима тишины. В Станице Луганской режим тишины был соблюден, поэтому началось разведение войск.

"В Золотом есть разведение? В Петровском есть разведение? А в Петровском были выстрелы?.. Прошло ли в Петровском семь дней и не было выстрелов? Прошло. Но мы будем разводить два звена - Петровское и Золотое. Нет такого, что сначала Золотое, а затем Петровское, или Петровское, а затем Золотое. Мы сказали, что готовы (к разведению сил - ред.) в двух пунктах. Поэтому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы", - подчеркнул Президент.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил позицию Киева, что разведение войск на двух определенных участках фронта на Донбассе станет возможным только тогда, когда будут предшествовать по крайней мере 7 дней полного соблюдения режима прекращения огня.

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