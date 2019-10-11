Путин заявил, что Зеленский не обеспечил разведения сил на Донбассе "из-за националистов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Российский лидер Владимир Путин считает, что Президент Украины Владимир Зеленский “не смог обеспечить отвод украинских подразделений в рамках развода сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции украинских националистических формирований”. Об этом Путин заявил на заседании Совета глав государств СНГ, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
“Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит”, — сказал Путин.
По его словам, представители так называемых “ДНР” и “ЛНР” “уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил — запускали белую ракету, однако с украинской стороны ответа не было”, пишет издание.
“Здесь нужно проявление политической воли”, — добавил Путин.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.
Впоследствии спецпредставитель ОБСЕ по тристоронный контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября.
В итоге из-за обстрелов боевиков на прошлой неделе разведения войск в Петровском и Золотом так и не началось.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разведение войск возле населенных пунктов Золотое и Петровское возможно только одновременно и только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней.