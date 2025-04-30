путін заявив, що у Європі є люди, які поділяли і поділяють російські принципи
Київ • УНН
російський диктатор заявив, що деякі громадяни Франції воюють на боці росії проти України. Вони назвали свій підрозділ як їхні діди і прадіди "Нормандія-Німан".
Російський диктатор володимир путін заявив, що у Європі є люди, які поділяли і поділяють російські принципи. Зокрема, за його словами, деякі громадяни Франції воюють разом з росіянами проти України, повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Важливо те, що завжди були люди, які поділяли і сьогодні поділяють наші принципи, цінності і люди, які разом з нами. І сьогодні частина… деякі громадяни Французької республіки разом з нашими бійцями в "зоні спеціальної військової операції" воюють пліч-о-пліч і назвали свій підрозділ теж як їхні діди і прадіди "Нормандія-Німан"
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін нібито відкритий для миру в Україні і ведеться дуже інтенсивна робота зі Сполученими Штатами. Однак швидкого прогресу, якого хоче Вашингтон, важко досягти.