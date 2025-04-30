Российский диктатор владимир путин заявил, что в Европе есть люди, которые разделяли и разделяют российские принципы. В частности, по его словам, некоторые граждане Франции воюют вместе с россиянами против Украины, сообщают росСМИ, передает УНН.

Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности и люди, которые вместе с нами. И сегодня часть… некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в "зоне специальной военной операции" воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже как их деды и прадеды "Нормандия-Неман"