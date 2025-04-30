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путин заявил, что в Европе есть люди, которые разделяли и разделяют российские принципы

Киев • УНН

 • 3378 просмотра

российский диктатор заявил, что некоторые граждане Франции воюют на стороне россии против Украины. Они назвали свое подразделение как их деды и прадеды "Нормандия-Неман".

путин заявил, что в Европе есть люди, которые разделяли и разделяют российские принципы

Российский диктатор владимир путин заявил, что в Европе есть люди, которые разделяли и разделяют российские принципы. В частности, по его словам, некоторые граждане Франции воюют вместе с россиянами против Украины, сообщают росСМИ, передает УНН

Детали

Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности и люди, которые вместе с нами. И сегодня часть… некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в "зоне специальной военной операции" воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже как их деды и прадеды "Нормандия-Неман"

- заявил путин.

Напомним

Российский диктатор владимир путин якобы открыт для мира в Украине и ведется очень интенсивная работа с Соединенными Штатами. Однако быстрого прогресса, которого хочет Вашингтон, трудно достичь.

Павел Башинский

Павел Башинский

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