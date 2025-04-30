путин заявил, что в Европе есть люди, которые разделяли и разделяют российские принципы
Киев • УНН
российский диктатор заявил, что некоторые граждане Франции воюют на стороне россии против Украины. Они назвали свое подразделение как их деды и прадеды "Нормандия-Неман".
Российский диктатор владимир путин заявил, что в Европе есть люди, которые разделяли и разделяют российские принципы. В частности, по его словам, некоторые граждане Франции воюют вместе с россиянами против Украины, сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности и люди, которые вместе с нами. И сегодня часть… некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в "зоне специальной военной операции" воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже как их деды и прадеды "Нормандия-Неман"
Напомним
Российский диктатор владимир путин якобы открыт для мира в Украине и ведется очень интенсивная работа с Соединенными Штатами. Однако быстрого прогресса, которого хочет Вашингтон, трудно достичь.