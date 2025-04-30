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Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль
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Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль

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У кремлі повідомили про нібито готовність путіна до переговорів про мир, але є нюанс

Київ • УНН

 • 6192 перегляди

пєсков заявив, що путін нібито відкритий до переговорів щодо миру в Україні та підтвердив готовність до прямих переговорів без попередніх умов. Проте, за його словами, "процес врегулювання є складним".

У кремлі повідомили про нібито готовність путіна до переговорів про мир, але є нюанс

Президент росії володимир путін нібито відкритий для миру в Україні і ведеться дуже інтенсивна робота зі Сполученими Штатами. Однак швидкого прогресу, якого хоче Вашингтон, важко досягти. Про це заявив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на DW.

Зараз президент залишається відкритим для політико-дипломатичних методів врегулювання цього конфлікту. Але ситуація така, яка вона є. Ми не чуємо реакції з Києва. Процес триває 

- цитують пєскова росЗМІ.

За його словами, путін підтвердив свою готовність до прямих переговорів з Україною "без жодних попередніх умов", але Київ ніяк не відреагував.

пєсков зазначив, що у кремлі розуміють, що Вашингтон хоче домогтися "швидкого успіху" в українському врегулюванні, але цей процес "занадто складний" і є "багато питань і деталей", які необхідно спочатку вирішити.

Речник путіна також підкреслив, що мирну угоду має бути укладено "з Україною, а не Америкою". Водночас росія буцімто вдячна США "за їхні неймовірні зусилля" у справі мирного врегулювання.

Також пєсков додав, що прямий контакт між диктатором путіним і американським президентом Дональдом Трампом за необхідності буде встановлено.

Ми маємо всі необхідні канали для діалогу зі США, вони вже відновлені 

- сказав представник кремля.

Додамо

Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що наша держава готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, але лише тоді, коли стане видно, що росія готова до складного шляху до миру, а не лише до перемир’я на 9 травня.

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що росія посилила атаку на Україну. Це відбувається на тлі перемовин про мирну угоду.

Павло Зінченко

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