Президент россии владимир путин якобы открыт для мира в Украине и ведется очень интенсивная работа со Соединенными Штатами. Однако быстрого прогресса, которого хочет Вашингтон, трудно достичь. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на DW.

Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта. Но ситуация такова, какая она есть. Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается - цитируют пескова росСМИ.

По его словам, путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с Украиной "без каких-либо предварительных условий", но Киев никак не отреагировал.

песков отметил, что в кремле понимают, что Вашингтон хочет добиться "быстрого успеха" в украинском урегулировании, но этот процесс "слишком сложный" и есть "много вопросов и деталей", которые необходимо сначала решить.

Представитель путина также подчеркнул, что мирное соглашение должно быть заключено "с Украиной, а не Америкой". В то же время россия якобы благодарна США "за их невероятные усилия" в деле мирного урегулирования.

Также песков добавил, что прямой контакт между диктатором путиным и американским президентом Дональдом Трампом при необходимости будет установлен.

У нас есть все необходимые каналы для диалога с США, они уже восстановлены - сказал представитель кремля.

Добавим

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что наше государство готово к мирным переговорам в любом формате, но только тогда, когда станет видно, что россия готова к сложному пути к миру, а не только к перемирию на 9 мая.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что россия усилила атаку на Украину. Это происходит на фоне переговоров о мирном соглашении.