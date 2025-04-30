В кремле сообщили о якобы готовности путина к переговорам о мире, но есть нюанс
Киев • УНН
песков заявил, что путин якобы открыт к переговорам по миру в Украине и подтвердил готовность к прямым переговорам без предварительных условий. Однако, по его словам, "процесс урегулирования является сложным".
Президент россии владимир путин якобы открыт для мира в Украине и ведется очень интенсивная работа со Соединенными Штатами. Однако быстрого прогресса, которого хочет Вашингтон, трудно достичь. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на DW.
Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта. Но ситуация такова, какая она есть. Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается
По его словам, путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с Украиной "без каких-либо предварительных условий", но Киев никак не отреагировал.
песков отметил, что в кремле понимают, что Вашингтон хочет добиться "быстрого успеха" в украинском урегулировании, но этот процесс "слишком сложный" и есть "много вопросов и деталей", которые необходимо сначала решить.
Представитель путина также подчеркнул, что мирное соглашение должно быть заключено "с Украиной, а не Америкой". В то же время россия якобы благодарна США "за их невероятные усилия" в деле мирного урегулирования.
Также песков добавил, что прямой контакт между диктатором путиным и американским президентом Дональдом Трампом при необходимости будет установлен.
У нас есть все необходимые каналы для диалога с США, они уже восстановлены
Добавим
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что наше государство готово к мирным переговорам в любом формате, но только тогда, когда станет видно, что россия готова к сложному пути к миру, а не только к перемирию на 9 мая.
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что россия усилила атаку на Украину. Это происходит на фоне переговоров о мирном соглашении.