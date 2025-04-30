В кремле сообщили о якобы готовности путина к переговорам о мире, но есть нюанс

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль
13:34 • 8788 просмотра

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

Эксклюзив
09:29 • 49440 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

08:44 • 76987 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
08:43 • 135560 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 79993 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 223536 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 164936 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 115272 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 139789 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 107858 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+20°
4м/с
27%
752 мм
Популярные новости

Ночная атака по Днепру: в ОВА рассказали подробности

30 апреля, 04:52 • 85070 просмотра

Более половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

30 апреля, 05:35 • 86108 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 121800 просмотра

Келлог: США и Украина согласовали 22 действия для дальнейших договоренностей по войне

30 апреля, 08:04 • 60900 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 67500 просмотра
публикации

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

13:19 • 14656 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

10:55 • 39022 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

08:43 • 135576 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 122165 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

29 апреля, 15:56 • 145322 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Педро Санчес

Александр Усик

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Харьков

Соединенные Штаты

Днепр

Европа

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

13:52 • 2734 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

12:48 • 9656 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

12:27 • 11091 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

09:14 • 25569 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 67775 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Евро

Калибр (семейство ракет)

МиГ-31

M1 Abrams

В кремле сообщили о якобы готовности путина к переговорам о мире, но есть нюанс

Киев • УНН

 • 796 просмотра

песков заявил, что путин якобы открыт к переговорам по миру в Украине и подтвердил готовность к прямым переговорам без предварительных условий. Однако, по его словам, "процесс урегулирования является сложным".

В кремле сообщили о якобы готовности путина к переговорам о мире, но есть нюанс

Президент россии владимир путин якобы открыт для мира в Украине и ведется очень интенсивная работа со Соединенными Штатами. Однако быстрого прогресса, которого хочет Вашингтон, трудно достичь. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на DW.

Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта. Но ситуация такова, какая она есть. Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается 

- цитируют пескова росСМИ.

По его словам, путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с Украиной "без каких-либо предварительных условий", но Киев никак не отреагировал.

песков отметил, что в кремле понимают, что Вашингтон хочет добиться "быстрого успеха" в украинском урегулировании, но этот процесс "слишком сложный" и есть "много вопросов и деталей", которые необходимо сначала решить.

Представитель путина также подчеркнул, что мирное соглашение должно быть заключено "с Украиной, а не Америкой". В то же время россия якобы благодарна США "за их невероятные усилия" в деле мирного урегулирования.

Также песков добавил, что прямой контакт между диктатором путиным и американским президентом Дональдом Трампом при необходимости будет установлен.

У нас есть все необходимые каналы для диалога с США, они уже восстановлены 

- сказал представитель кремля.

Добавим

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что наше государство готово к мирным переговорам в любом формате, но только тогда, когда станет видно, что россия готова к сложному пути к миру, а не только к перемирию на 9 мая.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что россия усилила атаку на Украину. Это происходит на фоне переговоров о мирном соглашении.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Киев
Brent
$62.03
Bitcoin
$93,081.70
S&P 500
$5,435.66
Tesla
$271.21
Газ TTF
$32.30
Золото
$3,319.00
Ethereum
$1,740.19