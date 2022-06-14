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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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путін все ще хоче захопити більшу частину України, якщо не всю - Пентагон

путін все ще хоче захопити більшу частину України, якщо не всю - Пентагон

Київ • УНН

 • 134306 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент росії володимир путін, ймовірно, все ще хоче захопити більшу частину, якщо не всю Україну. Про це сказав у вівторок заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Я все ще думаю, що він має плани на значну частину України, якщо не на всю країну. При цьому я не думаю, що він зможе досягти цих цілей", - сказав Кол.

Деталі

На думку представника Пентагону, росіяни «можуть досягти тактичних успіхів то тут, то там», проте «українці тримаються».

«Я не думаю, що росіяни здатні досягти цих грандіозних цілей», - додав він.

Раніше

Як писав УНН, на думку Президента Володимира Зеленського, росія не зупиниться у війні з Україною. Керівництво російської федерації має на меті бути максимально впливовими на геополітичній карті світу і диктувати світові свою політику.

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