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Хотят быть максимально влиятельными на геополитической карте мира: Зеленский объяснил, почему Россия не ограничится Украиной

Киев • УНН

 • 122710 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Россия не остановится в войне с Украиной. Руководство российской федерации имеет целью быть максимально влиятельными на геополитической карте мира и диктовать миру свою политику. Об этом во время общения с представителями датских СМИ заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Они хотят быть максимально влиятельными на геополитической карте мира. И потому, им мало Украины. Они хотели через несколько дней оккупировать всю Украину. Они хотели изменения политической власти Украины, чтобы показать всем государствам, которые меньше, как раньше были в Советском Союзе, или какое имели влияние армии Советского Союза, и там, где эта армия стояла – они хотели всем показать, что будет дальше. Что нужно постоянно считаться с российской федерацией”, – заявил Президент.

Детали

По убеждению Зеленского, если Украина не будет крепкой, и не будет получать необходимую помощь от стран-партнеров, россия не остановится, и пойдет дальше.

“Киев – это не финиш в их“марафоне”. Это было мощное начало для них, но мы показали свою крепость. И сейчас важно, чтобы эту прочность показали наши западные партнеры”, – подчеркнул Гарант.

Дополнение

Зеленский назвал три направления для победы Украины над российской федерацией, в которых мир и Европа должны объединиться.

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