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Хочуть бути максимально впливовими на геополітичній мапі світу: Зеленський пояснив, чому росія не обмежиться Україною

Хочуть бути максимально впливовими на геополітичній мапі світу: Зеленський пояснив, чому росія не обмежиться Україною

Київ • УНН

 • 122717 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. росія не зупиниться у війні з Україною. Керівництво російської федерації має за мету бути максимально впливовими на геополітичній мапі світу та диктувати світу свою політику. Про це під час спілкування з представниками данських ЗМІ заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Вони хочуть бути максимально впливовими на геополітичній мапі світу. І тому, їм замало України. Вони хотіли за декілька днів окупувати всю Україну. Вони хотіли зміни політичної влади України, щоб показати всім державам, які є меншими, як раніше були в Радянському Союзі, або які мали вплив армії Радянського Союзу, і там, де ця армія стояла – вони хотіли всім показати, що буде далі. Що треба постійно рахуватися з російською федерацією”, – заявив Президент.

Деталі

На переконання Зеленського, якщо Україна не буде міцною, і не отримуватиме необхідної допомоги від країн-партнерів, росія не зупиниться, та піде далі.

“Київ – це не фініш в їх “марафоні”. Це був потужний початок для них, але ми показали свою міцність. І зараз важливо, щоб цю міцність показали наші західні партнери”, – наголосив Гарант.

Доповнення

Зеленський назвав три напрямки для перемоги України над російською федерацією, в яких світ та Європа мають об’єднатися.

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