Зеленський назвав три напрямки для перемоги над рф, в яких світ та Європа мають об’єднатися
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Для прискореної перемоги України у війні з росією є три напрямки, в яких світ та Європа мають об’єднатися: постачання зброї, фінансова підтримка та санкційна політика. Про це під час спілкування з представниками данських ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Об’єднана Європа, та об’єднаний світ – це єдина можливість міцної армії на території нашої держави. І тому ми за це боремось. В перші дні війни мені багато хто дзвонив, але потім вже були конкретні кроки щодо посилення нашої армії зброєю. Потім були кроки щодо посилення нашої економіки – фінансова підтримка. А потім були кроки щодо послаблення економіки російської федерації. Саме в цих трьох напрямках необхідно об’єднання світу та Європи. Воно дається нелегко. Але від цього залежить наша міцність. Звільнення наших територій від російських окупантів дуже сильно залежить від цього об’єднання”, – заявив Зеленський.
Деталі
Президент наголосив, що Україна з самого початку війни побачила об’єднання суспільств всіх держав, і іноді стриману поведінку лідерів деяких держав. Саме це уповільнило нашу зміцненість.
“Тому що це уповільнило поставки зброї, так само, як і удари по санкціях проти росії. Тому, якщо всі продовжуватимуть бути об’єднаними, ми точно отримаємо перемогу у цій війні”, – додав глава держави.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув критику щодо того, що Німеччина надто повільно постачає важке озброєння Україні.
Після вторгнення росії уряд Шольца скасував давню німецьку політику відмови від відправлення зброї до зон бойових дій, щоб постачати оборонну зброю Україні.
Ще кілька днів тому Шольц утримувався від схвалення надання важкого озброєння. Проте у вівторок його уряд оголосив, що доправить Україні зенітні танки.
В інтерв'ю газеті Bild am Sonntag Шольц відкинув критику на свою адресу та захистив обережну позицію Берліна щодо відправлення важкого озброєння.