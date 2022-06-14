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Зеленский назвал три направления для победы над рф, в которых мир и Европа должны объединиться

Зеленский назвал три направления для победы над рф, в которых мир и Европа должны объединиться

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Для ускоренной победы Украины в войне с россией есть три направления, в которых мир и Европа должны объединиться: поставки оружия, финансовая поддержка и санкционная политика. Об этом во время общения с представителями датских СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Объединенная Европа, и объединенный мир – это единственная возможность крепкой армии на территории нашего государства. И поэтому мы за это боремся. В первые дни войны мне многие звонили, но потом уже были конкретные шаги по усилению нашей армии оружием. Затем последовали шаги по усилению нашей экономики – финансовая поддержка. А потом последовали шаги по ослаблению экономики российской федерации. Именно в этих трех направлениях необходимо объединение мира и Европы. Оно дается нелегко. Но от этого зависит наша крепость. Освобождение наших территорий от российских оккупантов очень сильно зависит от этого объединения”, – заявил Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что Украина с самого начала войны увидела объединение обществ всех государств, и иногда сдержанное поведение лидеров некоторых государств. Именно это замедлило наше укрепление.

“Потому что это замедлило поставки оружия, равно как и удары по санкциям против россии. Поэтому, если все будут продолжать объединяться, мы точно одержим победу в этой войне”, – добавил глава государства.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг критику по поводу того, что Германия слишком медленно поставляет тяжелое вооружение Украине.

После вторжения россии правительство Шольца отменило давнюю немецкую политику отказа от отправки оружия в зоны боевых действий, чтобы поставлять оборонное оружие Украине.

Еще несколько дней назад Шольц воздерживался от одобрения предоставления тяжелого вооружения. Однако во вторник его правительство объявило, что доставит Украине зенитные танки.

В интервью газете Bild am Sonntag Шольц отверг критику в свой адрес и защитил осторожную позицию Берлина по поводу отправления тяжелого вооружения.

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