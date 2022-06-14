путин все еще хочет захватить большую часть Украины, если не всю - Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент россии владимир путин, вероятно, все еще хочет захватить большую часть, если не всю Украину. Об этом сказал во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он сможет достичь этих целей", - сказал Кол.
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По мнению представителя Пентагона, россияне «могут добиться тактических успехов то тут, то там», однако «украинцы держатся».
«Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей», - добавил он.
Ранее
Как писал УНН, по мнению Президента Владимира Зеленского, россия не остановится в войне с Украиной. Руководство российской федерации имеет целью быть максимально влиятельными на геополитической карте мира и диктовать миру свою политику.