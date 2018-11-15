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Путін: врегулювання на Донбасі можливе після зміни влади в Україні

Путін: врегулювання на Донбасі можливе після зміни влади в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Навряд чи можна розраховувати на мирне вирішення питань на Донбасі за нинішньої влади в Україні, але Росія буде працювати з будь-якою новою українською владою. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми, однак, вважаємо, що іншого шляху немає, і все одно доведеться домовлятися. Сподіваюся, що люди, які очолять країну в майбутньому, хто б це не був,.. прийдуть до висновку, що іншого шляху, крім мирного, не існує, і потрібно виконувати мінські угоди", - заявив Путін.

Він вважає, що українська влада не здатна щось зробити для врегулювання ситуації на сході України.

"На мій погляд - ні. Поки такі люди будуть при владі у Києві, навряд чи можемо розраховувати на мирне вирішення питань на цих територіях", - сказав він.

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"Рада прийняла закон про "особливий статус" Донбасу, а президент не вводить його у дію, він не хоче. Я не знаю, з яких міркувань", - сказав президент РФ.

Путін не став робити прогноз про те, чи зміниться ситуація в Україні після виборів.

"Якщо прийде інша людина, напевно він врахує те, що відбувається на цей момент. Чи зможе зробити якісь зусилля над собою діючий президент, чи змінить він своє ставлення до цього, я теж не знаю. Це треба у нього питати", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Павло Клімкін заявив, що окупований Донбас як російську колонію не можна "вживити" в Україну.

Українські Національні Новини

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