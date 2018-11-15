Путін: врегулювання на Донбасі можливе після зміни влади в Україні

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Навряд чи можна розраховувати на мирне вирішення питань на Донбасі за нинішньої влади в Україні, але Росія буде працювати з будь-якою новою українською владою. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає УНН з посиланням на ТАСС.