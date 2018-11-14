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Путін не відмовився від відкритої агресії проти України - Полторак

Путін не відмовився від відкритої агресії проти України - Полторак

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін не відмовився від відкритої агресії проти України. Про це заявив сьогодні на засіданні уряду міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.

"Дуже багато проблем є по забезпеченню зі створення запасів на випадок відкритої агресії, а її, до речі, Путін точно не відміняв. І не відмовився від цього", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в проекті Державного бюджету на 2019 рік передбачено недостатньо коштів для сектору оборони. 

Наразі у проекті Бюджету-2019 на сектор безпеки та оборони загалом закладено ресурс у 209,7 млрд грн, який за загальним фондом на 31,7 млрд грн перевищує видатки цього року.

Українські Національні Новини

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