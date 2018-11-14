Путін не відмовився від відкритої агресії проти України - Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін не відмовився від відкритої агресії проти України. Про це заявив сьогодні на засіданні уряду міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
"Дуже багато проблем є по забезпеченню зі створення запасів на випадок відкритої агресії, а її, до речі, Путін точно не відміняв. І не відмовився від цього", - зазначив міністр.
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Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в проекті Державного бюджету на 2019 рік передбачено недостатньо коштів для сектору оборони.
Наразі у проекті Бюджету-2019 на сектор безпеки та оборони загалом закладено ресурс у 209,7 млрд грн, який за загальним фондом на 31,7 млрд грн перевищує видатки цього року.