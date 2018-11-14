Путин не отказался от открытой агрессии против Украины - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин не отказался от открытой агрессии против Украины. Об этом заявил сегодня на заседании правительства министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Очень много проблем есть относительно обеспечения по созданию запасов на случай открытой агрессии, а ее, кстати, Путин точно не отменял. И не отказался от этого", - отметил министр.
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Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в проекте Государственного бюджета на 2019 год предусмотрено недостаточно средств для сектора обороны.
Сейчас в проекте Бюджета-2019 на сектор безопасности и обороны в общем заложен ресурс в 209,7 млрд грн, который по общему фонду на 31,7 млрд грн превышает расходы в этом году.