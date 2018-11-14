Полторак: у проекті Бюджету-2019 недостатньо коштів для оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У проекті Державного бюджету на 2019 рік передбачено недостатньо коштів для сектору оборони. Про це заявив сьогодні на засіданні уряду міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
"На моє переконання, фінансовий ресурс, який передбачений у бюджеті на 2019 рік на оборону, є недостатнім. У нас сьогодні є дуже багато викликів, тривалість ведення бойових дій у зоні проведення операції Об'єднаних сил вимагає величезну суму грошей. У нас сьогодні 40 тис. людей у таких умовах знаходиться в окопах, втрачають здоров'я і життя. Я думаю, що точно не повинно бути жодного пріоритету більше, ніж закупка нового озброєння і техніки, а фінансовий ресурс, який передбачений на закупку озброєння і техніки, не дає нам ресурсів у повному обсязі купувати ту техніку, яка потрібна", - наголосив він.
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Також, за словами Полторака, є серйозні виклики у питаннях інфраструктури, але фінресурсу, який передбачений у проекті бюджету, не достатньо для виконання завдань.
Крім того, зазначив міністр, у проекті бюджету закладено 500 млн грн на обладнання баз арсеналів, яких дуже мало. "Нам цих грошей не вистачить навіть добудувати 15 сховищ, які ми почали у цьому році... Потрібен зовсім інший порядок цифр для забезпечення баз арсеналів", - зауважив він.
У свою чергу, Прем'єр-міністр України доручив направити пропозицію від уряду до РНБО щодо збільшення видатків на оборону.
Нагадаємо, у проекті Бюджету-2019 на сектор безпеки та оборони загалом закладено ресурс у 209,7 млрд грн, який за загальним фондом на 31,7 млрд грн перевищує видатки цього року.