Полторак: у проекті Бюджету-2019 недостатньо коштів для оборони

"На моє переконання, фінансовий ресурс, який передбачений у бюджеті на 2019 рік на оборону, є недостатнім. У нас сьогодні є дуже багато викликів, тривалість ведення бойових дій у зоні проведення операції Об'єднаних сил вимагає величезну суму грошей. У нас сьогодні 40 тис. людей у таких умовах знаходиться в окопах, втрачають здоров'я і життя. Я думаю, що точно не повинно бути жодного пріоритету більше, ніж закупка нового озброєння і техніки, а фінансовий ресурс, який передбачений на закупку озброєння і техніки, не дає нам ресурсів у повному обсязі купувати ту техніку, яка потрібна", - наголосив він.

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Також, за словами Полторака, є серйозні виклики у питаннях інфраструктури, але фінресурсу, який передбачений у проекті бюджету, не достатньо для виконання завдань.

Крім того, зазначив міністр, у проекті бюджету закладено 500 млн грн на обладнання баз арсеналів, яких дуже мало. "Нам цих грошей не вистачить навіть добудувати 15 сховищ, які ми почали у цьому році... Потрібен зовсім інший порядок цифр для забезпечення баз арсеналів", - зауважив він.

У свою чергу, Прем'єр-міністр України доручив направити пропозицію від уряду до РНБО щодо збільшення видатків на оборону.

Нагадаємо, у проекті Бюджету-2019 на сектор безпеки та оборони загалом закладено ресурс у 209,7 млрд грн, який за загальним фондом на 31,7 млрд грн перевищує видатки цього року.