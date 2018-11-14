Полторак: в проекте Бюджета-2019 недостаточно средств для обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2019 год предусмотрено недостаточно средств для сектора обороны. Об этом заявил сегодня на заседании правительства министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"По моему убеждению, финансовый ресурс, который предусмотрен в Бюджете на 2019 год на оборону, недостаточен. У нас сегодня очень много вызовов, продолжительность ведения боевых действий в зоне проведения операции Объединенных сил требует огромную сумму денег. У нас сегодня 40 тыс. человек в таких условиях находится в окопах, теряют здоровье и жизнь. Я думаю, что точно не должно быть никакого приоритета больше, чем закупка нового вооружения и техники, а финансовый ресурс, который предусмотрен на закупку вооружения и техники, не дает нам ресурсов в полном объеме покупать ту технику, которая нужна", - подчеркнул он.
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Также, по словам Полторака, есть серьезные вызовы в вопросах инфраструктуры, но финресурсов, который предусмотрен в проекте бюджета, недостаточно для выполнения заданий.
Кроме того, отметил министр, в проекте бюджета заложено 500 млн грн на оборудование баз арсеналов, которых очень мало. "Нам этих денег не хватит даже достроить 15 хранилищ, которые мы начали в этом году... Нужен совсем другой порядок цифр для обеспечения баз арсеналов", - отметил он.
В свою очередь, Премьер-министр Украины поручил направить предложение от правительства в СНБО относительно увеличения расходов на оборону.
Напомним, в проекте Бюджета-2019 на сектор безопасности и обороны в общем заложен ресурс в 209,7 млрд грн, который по общему фонду на 31,7 млрд грн превышает расходы в этом году.