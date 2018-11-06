Росія вирішила направити третину бюджету на силовиків та армію

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Витрати на національну оборону, безпеку і правоохоронну діяльність у Росії становитимуть 30% від федерального бюджету на 2019 рік, а також на плановий період 2020 і 2021 років. Про це заявив директор департаменту бюджетної політики в сфері державної військової та правоохоронної служби і державного оборонного замовлення мінфіну РФ Анатолій Попов, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.