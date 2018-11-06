Росія вирішила направити третину бюджету на силовиків та армію

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Витрати на національну оборону, безпеку і правоохоронну діяльність у Росії становитимуть 30% від федерального бюджету на 2019 рік, а також на плановий період 2020 і 2021 років. Про це заявив директор департаменту бюджетної політики в сфері державної військової та правоохоронної служби і державного оборонного замовлення мінфіну РФ Анатолій Попов, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Проектом федерального бюджету на витрати в сфері національної оборони і національної безпеки та правоохоронної діяльності передбачені у наступних обсягах. У 2019-му - 2 трлн 382 млрд, у 2020 році - 2 трлн 456 млрд і 2 трлн 523 млрд в 2021 році", - цитує агентство заяву чиновника.

При цьому видання уточнює, що йдеться лише про відкриту частину бюджету.

За словами Попова, "разом із закритою частиною витрати на правоохоронну діяльність, оборону і безпеку становлять 30% державного бюджету у видатковій частині по роках".

"Загальний обсяг додаткових бюджетних асигнувань на оборону і безпеку становить 1 трлн 160 млрд рублів за три роки - це безпрецедентне рішення, таких раніше, щонайменше, давно, ніхто не ухвалював", - зазначив очільник профільного департаменту.

Чиновник також уточнив, що на виплату грошового забезпечення російським військовослужбовцям і оплату праці додатково, без додаткових витрат на індексацію, в бюджеті передбачено 84 млрд рублів. Зокрема, на збільшення чисельності військовослужбовців міноборони Росії, які проходять військову службу за контрактом, в бюджеті на 2019 рік закладено 4,5 млрд рублів, на 2020 рік - 4 млрд 700 млн, на 2021 рік - 4 млрд 900 млн. "Це на набір 10 тис. осіб в 2019 році ", - уточнив Попов. Крім того, за його словами, індексація грошового забезпечення військовослужбовців вводиться в дію 1 жовтня.

При цьому агентство нагадало, що держдума РФ ухвалила в першому читанні проект федерального бюджету на 2019-2021 рр.

Нагадаємо, 26 жовтня МЗС України висловило протест у зв'язку із здійсненням РФ призову на військову службу на території тимчасово окупованих АРК і міста Севастополь.

На думку заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка, у Росії наполегливо готуються до застосування військової сили проти України.

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