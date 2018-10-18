СНБО: в РФ настойчиво готовятся к применению военной силы против Украины

"... продолжается отношение Кремля к Украине не как к независимому государству, а как к бунтарской провинции. А как следует относиться к бунтарям? Бунтарей следует наказывать. Для этого используется весь арсенал доступных средств. Конечно, лучшим из инструментов стали армия, авиация и флот. К применению военной силы в России готовятся настойчиво. Но пока что благодаря консолидированной позиции демократического мира у Москвы связаны руки. Поэтому Кремль применяет различные гибридные средства", - отметил Литвиненко.

По его словам, РФ пытается испытать в Украине не только традиционные, но и новые инструменты: от экономической войны, пропаганды и кибератак до политических убийств, диверсий и иной подрывной деятельности.

Литвиненко заявил, что показательна ситуация в Азовском море. Там "откровенно злоупотребляя положениями международных соглашений, Россия использует их для искусственного осложнения хозяйственной деятельности".

"Причем целью является не столько и не только украинское судоходство, как общественно-политическая стабильность в южных регионах Украины, где именно в 2014 году было остановлено продвижение "русского мира", - отметил заместитель секретаря.

Также он заявил, что технологией двойного использования стало строительство Керченского моста.

"Оно не только улучшило логистические пути для 22-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ и Черноморского флота, но и закрыло Азовское море для крупных торговых кораблей", - отметил Литвиненко.

Еще более опасным инструментом двойного использования он назвал "Северный поток-2".

"С одной стороны Россия подает его как чисто экономический проект. А с другой речь идет не только о подрыве экономики Украины, ... а и о попытке разрушить солидарность Запада и усилить энергетическую зависимость ЕС от России с понятными последствиями", - пояснил Литвиненко.

Напомним, заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко заявил об активной подготовке России к вмешательству в украинские выборы 2019-го года.



