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РНБО: РФ активно готується до втручання у вибори в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Триває активна підготовка Росії до втручання в українські вибори 2019-го року. Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко на Х Національному економічному форумі, який проходить в Одесі, передає УНН.

"Ми прекрасно знаємо, що важливою особливістю політики диктатур завжди було прагнення використати демократичні процедури проти демократичного суспільного ладу. Тільки за останні роки є неспростовні докази втручання Російської Федерації у вибори у Штатах і багатьох європейських державах. Йдеться не тільки про кібератаки, але і про масштабні маніпуляції громадською думкою з використанням найсучасніших технологій, у тому числі штучного інтелекту. Триває активна підготовка до застосування такого ж сценарію в Україні", - зазначив Литвиненко.

За його словами, йдеться не лише про спробу привести в Україні до влади проросійських політиків, а й про наполегливе продовження спроб послабити Українську державу, спровокувати політичну дестабілізацію та посіяти безлад і хаос у суспільстві. А також зрештою "переконати Захід у неспроможності України до самостійного вирішення своїх проблем та безальтернативності Росії як єдиного гаранта миру та безпеки у Східній Європі".

"Наша держава не допустить порушення демократичних стандартів проведення виборів і вважає такі намагання з боку будь-яких сил загрозою національній безпеці. За дорученням Президента України питання захисту волевиявлення громадян від протиправних посягань буде розглянуте на засіданні РНБО", - додав заступник секретаря.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що РФ намагається підірвати ситуацію всередині України та, зокрема, вплинути на українські вибори.

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