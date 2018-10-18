СНБО: РФ активно готовится к вмешательству в выборы в Украине

"Мы прекрасно знаем, что важной особенностью политики диктатур всегда было стремление использовать демократические процедуры против демократического общественного строя. Только за последние годы есть неопровержимые доказательства вмешательства Российской Федерации в выборы в Штатах и ​​многих европейских государствах. Речь идет не только о кибератаках, но и о масштабных манипуляциях общественным мнением с использованием самых современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Продолжается активная подготовка к применению такого же сценария в Украине ", - отметил Литвиненко.

По его словам, речь идет не только о попытке привести в Украине к власти пророссийских политиков, но и о настойчивом продолжении попыток ослабить Украинское государство, спровоцировать политическую дестабилизацию и посеять беспорядок и хаос в обществе. А также в конце концов "убедить Запад в несостоятельности Украины к самостоятельному решению своих проблем и безальтернативности России как единственного гаранта мира и безопасности в Восточной Европе".

"Наше государство не допустит нарушения демократических стандартов проведения выборов и считает такие попытки со стороны любых сил угрозой национальной безопасности. По поручению Президента Украины вопрос защиты волеизъявления граждан от противоправных посягательств будет рассмотрен на заседании СНБО", - добавил заместитель секретаря.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ пытается подорвать ситуацию внутри Украины и, в частности, повлиять на украинские выборы.



