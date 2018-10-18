РНБО: у РФ наполегливо готуються до застосування військової сили проти України

ukru
Ексклюзив
15:27 • 51515 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 93915 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 135050 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112929 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 105473 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112474 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136325 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74878 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83309 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 174368 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.6 м/с
76 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 104370 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 81254 перегляди
В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

24 березня, 11:03 • 47818 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 79428 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 46268 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 135050 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136325 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 174368 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514448 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594090 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 2267 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 22657 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23406 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31523 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58312 перегляди
Актуальне
РНБО: у РФ наполегливо готуються до застосування військової сили проти України

РНБО: у РФ наполегливо готуються до застосування військової сили проти України

Київ • УНН

 • 16454 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Росії наполегливо готуються до застосування військової сили проти України. Однак поки Москва не може цього зробити завдяки консолідованій позиції демократичного світу. Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко на Х Національному економічному форумі, який проходить цими днями в Одесі, передає УНН.

"...триває ставлення Кремля до України не як до незалежної держави, а як до бунтівної провінції. А як слід ставитися до бунтівників? Бунтівників слід карати. Для цього використовується весь арсенал доступних засобів. Звісно, найкращим з інструментів стали армія, авіація і флот. До застосування військової сили в Росії готуються наполегливо. Але поки що завдяки консолідованій позиції демократичного світу у Москви зв'язані руки. Тому Кремль застосовує різні гібридні засоби", - зазначив Литвиненко.

За його словами, РФ намагається випробувати в Україні не лише традиційні, але і новітні інструменти: від економічної війни, пропаганди та кібератак до політичних вбивств, диверсій та іншої підривної діяльності.

Литвиненко заявив, що показовою є ситуація в Азовському морі. Там "відверто зловживаючи положеннями міжнародних угод, Росія використовує їх для штучного ускладнення господарської діяльності".

"При чому ціллю є не стільки і не тільки українське судноплавство, як суспільно-політична стабільність у південних регіонах України, де саме у 2014 році було зупинено просування "руского міра", - зазначив заступник секретаря.

Також він заявив, що технологією подвійного використання стало будівництво Керчинського мосту.

"Воно не лише поліпшило логістичні шляхи для 22-го армійського корпусу Збройних сил РФ і Чорноморського флоту, а й закрило Азовське море для великих торгових кораблів", - зазначив Литвиненко.

Ще більш небезпечним інструментом подвійного використання він назвав "Північний потік-2".

"З одного боку Росія подає його як суто економічний проект. А з іншої йдеться не лише про підрив економіки України, ... а й про спробу зруйнувати солідарність Заходу і посилити енергетичну залежність ЄС від Росії зі зрозумілими наслідками", - пояснив Литвиненко.

Нагадаємо, заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко заявив про активну підготовку Росії до втручання в українські вибори 2019-го року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04