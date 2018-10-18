РНБО: у РФ наполегливо готуються до застосування військової сили проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Росії наполегливо готуються до застосування військової сили проти України. Однак поки Москва не може цього зробити завдяки консолідованій позиції демократичного світу. Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко на Х Національному економічному форумі, який проходить цими днями в Одесі, передає УНН.
"...триває ставлення Кремля до України не як до незалежної держави, а як до бунтівної провінції. А як слід ставитися до бунтівників? Бунтівників слід карати. Для цього використовується весь арсенал доступних засобів. Звісно, найкращим з інструментів стали армія, авіація і флот. До застосування військової сили в Росії готуються наполегливо. Але поки що завдяки консолідованій позиції демократичного світу у Москви зв'язані руки. Тому Кремль застосовує різні гібридні засоби", - зазначив Литвиненко.
За його словами, РФ намагається випробувати в Україні не лише традиційні, але і новітні інструменти: від економічної війни, пропаганди та кібератак до політичних вбивств, диверсій та іншої підривної діяльності.
Литвиненко заявив, що показовою є ситуація в Азовському морі. Там "відверто зловживаючи положеннями міжнародних угод, Росія використовує їх для штучного ускладнення господарської діяльності".
"При чому ціллю є не стільки і не тільки українське судноплавство, як суспільно-політична стабільність у південних регіонах України, де саме у 2014 році було зупинено просування "руского міра", - зазначив заступник секретаря.
Також він заявив, що технологією подвійного використання стало будівництво Керчинського мосту.
"Воно не лише поліпшило логістичні шляхи для 22-го армійського корпусу Збройних сил РФ і Чорноморського флоту, а й закрило Азовське море для великих торгових кораблів", - зазначив Литвиненко.
Ще більш небезпечним інструментом подвійного використання він назвав "Північний потік-2".
"З одного боку Росія подає його як суто економічний проект. А з іншої йдеться не лише про підрив економіки України, ... а й про спробу зруйнувати солідарність Заходу і посилити енергетичну залежність ЄС від Росії зі зрозумілими наслідками", - пояснив Литвиненко.
Нагадаємо, заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко заявив про активну підготовку Росії до втручання в українські вибори 2019-го року.