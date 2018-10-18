РНБО: у РФ наполегливо готуються до застосування військової сили проти України

"...триває ставлення Кремля до України не як до незалежної держави, а як до бунтівної провінції. А як слід ставитися до бунтівників? Бунтівників слід карати. Для цього використовується весь арсенал доступних засобів. Звісно, найкращим з інструментів стали армія, авіація і флот. До застосування військової сили в Росії готуються наполегливо. Але поки що завдяки консолідованій позиції демократичного світу у Москви зв'язані руки. Тому Кремль застосовує різні гібридні засоби", - зазначив Литвиненко.

За його словами, РФ намагається випробувати в Україні не лише традиційні, але і новітні інструменти: від економічної війни, пропаганди та кібератак до політичних вбивств, диверсій та іншої підривної діяльності.

Литвиненко заявив, що показовою є ситуація в Азовському морі. Там "відверто зловживаючи положеннями міжнародних угод, Росія використовує їх для штучного ускладнення господарської діяльності".

"При чому ціллю є не стільки і не тільки українське судноплавство, як суспільно-політична стабільність у південних регіонах України, де саме у 2014 році було зупинено просування "руского міра", - зазначив заступник секретаря.

Також він заявив, що технологією подвійного використання стало будівництво Керчинського мосту.

"Воно не лише поліпшило логістичні шляхи для 22-го армійського корпусу Збройних сил РФ і Чорноморського флоту, а й закрило Азовське море для великих торгових кораблів", - зазначив Литвиненко.

Ще більш небезпечним інструментом подвійного використання він назвав "Північний потік-2".

"З одного боку Росія подає його як суто економічний проект. А з іншої йдеться не лише про підрив економіки України, ... а й про спробу зруйнувати солідарність Заходу і посилити енергетичну залежність ЄС від Росії зі зрозумілими наслідками", - пояснив Литвиненко.

Нагадаємо, заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко заявив про активну підготовку Росії до втручання в українські вибори 2019-го року.



